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Алан Патрик намерен покинуть Шахтер

Премьер-лига
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Вероятнее всего, бразильский игрок вернется на родину

Алан Патрик намерен покинуть Шахтер

фото - ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик хочет покинуть донецкий клуб на постоянной основе.

По информации источника, "горняки" уже ведут переговоры с бразильским "Интернасьоналем", который должен предложить сумму, которая устроит украинский клуб. Альтернативным вариантом может стать аренда, но только в случае принятия компромиссных пунктов сторонами.

Действующий контракт 30-летнего Патрика рассчитан аж до лета 2025 года, однако бразилец не уверен насчет того, готов ли он продолжить карьеру в Украине.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 4 гола и выполнил 6 результативных передач.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
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Источник:
ge.globo

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