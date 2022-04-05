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Алан Патрик намерен покинуть Шахтер
Вероятнее всего, бразильский игрок вернется на родину
фото - ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик хочет покинуть донецкий клуб на постоянной основе.
По информации источника, "горняки" уже ведут переговоры с бразильским "Интернасьоналем", который должен предложить сумму, которая устроит украинский клуб. Альтернативным вариантом может стать аренда, но только в случае принятия компромиссных пунктов сторонами.
Действующий контракт 30-летнего Патрика рассчитан аж до лета 2025 года, однако бразилец не уверен насчет того, готов ли он продолжить карьеру в Украине.
В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 4 гола и выполнил 6 результативных передач.
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