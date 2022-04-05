Алан Патрик намерен покинуть Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик хочет покинуть донецкий клуб на постоянной основе.

По информации источника, "горняки" уже ведут переговоры с бразильским "Интернасьоналем", который должен предложить сумму, которая устроит украинский клуб. Альтернативным вариантом может стать аренда, но только в случае принятия компромиссных пунктов сторонами.

Действующий контракт 30-летнего Патрика рассчитан аж до лета 2025 года, однако бразилец не уверен насчет того, готов ли он продолжить карьеру в Украине.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 4 гола и выполнил 6 результативных передач.