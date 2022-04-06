"Это плюс". Директор Александрии - об отъезде Динамо и Шахтера

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказался о том, что игрокам "Динамо" и "Шахтера" разрешили покинуть Украину для проведения товарищеских матчей.

- Если они это делают на благо страны, если "Динамо" и "Шахтер" будут играть матчи, а деньги, полученные за их проведение, будут переправляться нашей армии и на помощь украинцам, то пускай играют. Думаю, что от них там будет больше толку, чем, если они будут сидеть здесь без дела.

Если они выехали для того чтобы реально помогать Украине, то это плюс. А если они придумали это все, чтобы под шумок сбежать из страны и сидеть заграницей, пока не закончится война, то это не очень хорошо. В любом случае все это останется на совести руководителей клубов.

Я не хочу никого судить. Надеюсь, что это все делается во благо. Если будет помощь, то я только за.

- Как вы думаете, если бы с подобной просьбой к Министерству спорта обратились клубы скромнее, чем "Динамо" и "Шахтер", им пошли бы навстречу?

- Тяжело такое предположить. Гадать – неблагодарное дело.

- Конкретно перед "Александрией" не стоит такая задача?

- Нет. Многие ребята разъехались. Мы пробовали их собрать, но кто-то занимается волонтерством, кто-то занят решением семейных проблем. Собрать команду сейчас очень тяжело. В любом случае не было задачи собраться и выехать из страны. Все в Украине, все при деле.

Футбольный клуб активно помогает военным и переселенцам. Куча работы и, если честно, сейчас не до футбола. Все работают на то, чтобы оказать максимальную помощь и военным, и мирному населению.

Когда заезжаешь на стадион и смотришь на зеленую поляну, хочется чтобы еще быстрее наступил мир, чтобы жизнь начала налаживаться, а страна – отстраиваться, - сказал Китаев.