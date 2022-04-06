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"Это плюс". Директор Александрии - об отъезде Динамо и Шахтера

Премьер-лига
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Александрийцы остаются в Украине и занимаются волонтерством

"Это плюс". Директор Александрии - об отъезде Динамо и Шахтера

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказался о том, что игрокам "Динамо" и "Шахтера" разрешили покинуть Украину для проведения товарищеских матчей.

- Если они это делают на благо страны, если "Динамо" и "Шахтер" будут играть матчи, а деньги, полученные за их проведение, будут переправляться нашей армии и на помощь украинцам, то пускай играют. Думаю, что от них там будет больше толку, чем, если они будут сидеть здесь без дела.

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Если они выехали для того чтобы реально помогать Украине, то это плюс. А если они придумали это все, чтобы под шумок сбежать из страны и сидеть заграницей, пока не закончится война, то это не очень хорошо. В любом случае все это останется на совести руководителей клубов.

Я не хочу никого судить. Надеюсь, что это все делается во благо. Если будет помощь, то я только за.

- Как вы думаете, если бы с подобной просьбой к Министерству спорта обратились клубы скромнее, чем "Динамо" и "Шахтер", им пошли бы навстречу?

- Тяжело такое предположить. Гадать – неблагодарное дело.

- Конкретно перед "Александрией" не стоит такая задача?

- Нет. Многие ребята разъехались. Мы пробовали их собрать, но кто-то занимается волонтерством, кто-то занят решением семейных проблем. Собрать команду сейчас очень тяжело. В любом случае не было задачи собраться и выехать из страны. Все в Украине, все при деле.

Футбольный клуб активно помогает военным и переселенцам. Куча работы и, если честно, сейчас не до футбола. Все работают на то, чтобы оказать максимальную помощь и военным, и мирному населению.

Когда заезжаешь на стадион и смотришь на зеленую поляну, хочется чтобы еще быстрее наступил мир, чтобы жизнь начала налаживаться, а страна – отстраиваться, - сказал Китаев.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
fanday

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