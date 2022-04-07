Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не опять, а снова. Защитник Колоса стал игроком польского клуба
Поляки арендовали украинца до конца этого сезона
Фото: korona-kielce.pl
Центральный защитник "Колоса" Кирилл Петров подписал контракт с польской "Короной", за которую он ранее уже играл в сезоне 2014/15.
Поляки арендовали 31-летнего украинца до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба из города Кельце.
Петров начинал карьеру в "Динамо", но заиграть в первой команде бело-синих он так и не сумел. В Украине футболист выступал за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал", "Олимпик". За границей он играл за "Ордабасы" и "Нефтчи", а также "Корону".
В январе 2020 года Петров пополнил ряды "Колоса". В этом сезоне защитник провел 14 матчей за ковалевцев, результативными действиями не отличался. Его контракт с"Колосом" заканчивается летом 2022 года, поэтому по окончанию сезона футболист получит статус свободного агента.
На данный момент польская команда занимает третье место в Первой лиге чемпионата Польши с 45 очками.
"Большое спасибо за помощь, которую клуб оказал мне и моей семье. У меня очень хорошие воспоминания о моем предыдущем пребывании в Кельце, и я рад быть здесь снова. Я сделаю все, чтобы помочь "Короне" на поле, как "Корона" помогла мне в это непростое время , — прокомментировал Петров.
Популярное сейчас
- Вильярреал - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча
- ЛЧ. Вильярреал - Бавария 1:0. Немцы забыли выйти на поле
- YouTube заблокировал брифинг Захаровой. На россии очень возмущены
- Лучи: Такая страна, как россия, не может участвовать в международных соревнованиях
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО