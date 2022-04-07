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Не опять, а снова. Защитник Колоса стал игроком польского клуба

Премьер-лига
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Поляки арендовали украинца до конца этого сезона

Не опять, а снова. Защитник Колоса стал игроком польского клуба

Фото: korona-kielce.pl

Новина українською

Центральный защитник "Колоса" Кирилл Петров подписал контракт с польской "Короной", за которую он ранее уже играл в сезоне 2014/15.

Поляки арендовали 31-летнего украинца до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба из города Кельце.

Петров начинал карьеру в "Динамо", но заиграть в первой команде бело-синих он так и не сумел. В Украине футболист выступал за "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал", "Олимпик". За границей он играл за "Ордабасы" и "Нефтчи", а также "Корону".

В январе 2020 года Петров пополнил ряды "Колоса". В этом сезоне защитник провел 14 матчей за ковалевцев, результативными действиями не отличался. Его контракт с"Колосом" заканчивается летом 2022 года, поэтому по окончанию сезона футболист получит статус свободного агента.

На данный момент польская команда занимает третье место в Первой лиге чемпионата Польши с 45 очками.

"Большое спасибо за помощь, которую клуб оказал мне и моей семье. У меня очень хорошие воспоминания о моем предыдущем пребывании в Кельце, и я рад быть здесь снова. Я сделаю все, чтобы помочь "Короне" на поле, как "Корона" помогла мне в это непростое время , — прокомментировал Петров.

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В статье: Кирилл Петров Корона (Кельце) Колос (Ковалевка)
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Источник:
korona-kielce.pl

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