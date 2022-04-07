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Хавбек Десны отправился в грузинский клуб
Еще минус один представитель черниговчан
Фото: ФК Десна
Очередной игрок "Десны" сменил клубную прописку в период войны.
Новый коллектив нашел Леван Арвеладзе. Покинув "Десну" на правах свободного агента, он подписал сделку с "Торпедо" Кутаиси. Контракт рассчитан до конца 2022-го года.
Отметим, что сделка Арвеладзе с "Десной" закончился в декабре 2021-го. Однако хавбек все равно отправился на сборы с коллективом Рябоконя, вероятно, готовясь к подписанию нового контракта.
В текущем сезоне на счету Арвеладзе 16 матчей и один гол.
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