Шахтер согласовал первого соперника по благотворительному матчу

Греческий "Олимпиакос" официально сообщил о проведении благотворительного матча с донецким "Шахтером".

Поединок пройдет завтра, 9 апреля в Греции. Начало - в 20:00.

Болельщики "Олимпиакоса" могут посетить поединок со своим абонементом, или по одноразовому билету стоимостью 10 евро. Все вырученные средства будут направлены на поддержку украинских беженцев.

Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб проведет контрольный матч против польской команды.