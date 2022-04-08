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Шахтер согласовал первого соперника по благотворительному матчу

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" сыграют с представителями Греции

Шахтер согласовал первого соперника по благотворительному матчу

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Греческий "Олимпиакос" официально сообщил о проведении благотворительного матча с донецким "Шахтером".

Поединок пройдет завтра, 9 апреля в Греции. Начало - в 20:00.

Болельщики "Олимпиакоса" могут посетить поединок со своим абонементом, или по одноразовому билету стоимостью 10 евро. Все вырученные средства будут направлены на поддержку украинских беженцев.

Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб проведет контрольный матч против польской команды.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Шахтер (Донецк)
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Источник:
olympiacos.org

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