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Шахтер согласовал первого соперника по благотворительному матчу
"Горняки" сыграют с представителями Греции
Фото: olympiacos.org
Греческий "Олимпиакос" официально сообщил о проведении благотворительного матча с донецким "Шахтером".
Поединок пройдет завтра, 9 апреля в Греции. Начало - в 20:00.
Болельщики "Олимпиакоса" могут посетить поединок со своим абонементом, или по одноразовому билету стоимостью 10 евро. Все вырученные средства будут направлены на поддержку украинских беженцев.
Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб проведет контрольный матч против польской команды.
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Источник:olympiacos.org
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