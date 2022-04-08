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Без легионеров, но с футболистами Мариуполя. Шахтер тренируется на базе клуба Истанбул Башакшехир

Премьер-лига
(1 голосов)

И готовится к товарищеским матчам

Без легионеров, но с футболистами Мариуполя. Шахтер тренируется на базе клуба Истанбул Башакшехир

Фото: İstanbul Başakşehir

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" тренируется и набирает форму в Турции.

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Вице-чемпион Украины занимается на базе клуба "Истанбул Башакшехир". Что интересно, с командой не прилетели легионеры, которые покинули Украину в самом начале боевых действий.

Их место занимают некоторые футболисты "Мариуполя". В кадр попали защитник Петр Стасюк и полузащитник Максим Чех.

Девятого апреля "горняки" проведут матч против "Олимпиакоса".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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