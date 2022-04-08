Без легионеров, но с футболистами Мариуполя. Шахтер тренируется на базе клуба Истанбул Башакшехир

Донецкий "Шахтер" тренируется и набирает форму в Турции.

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Вице-чемпион Украины занимается на базе клуба "Истанбул Башакшехир". Что интересно, с командой не прилетели легионеры, которые покинули Украину в самом начале боевых действий.

Их место занимают некоторые футболисты "Мариуполя". В кадр попали защитник Петр Стасюк и полузащитник Максим Чех.

???? Kulübümüz, Ukrayna temsilcisi @FCShakhtar'a antrenman tesislerini açtı.



Savaş bölgesi Ukrayna’dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.????????#FootballForPeace pic.twitter.com/3kvzUbmYoM — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 8, 2022