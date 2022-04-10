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Днепр-1 отдал своего аргентинского хавбека в аренду

Премьер-лига
(1 голосов)

Франциско ди Франко возвращается на родину

Днепр-1 отдал своего аргентинского хавбека в аренду

Фото: СК Днепр-1 / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Франциско ди Франко продолжит карьеру в аргентинском клубе "Атлетико Тукуман".

Пресс-служба днепрян сообщает, что футболист перебрался на родину на правах аренды. Она рассчитана до 30 июня текущего года.

Напомним, что 27-летний ди Франко дебютировал в УПЛ в 2017 году в составе "Карпат". За "Днепр-1" аргентинец начал выступать с 2020 года. За это время он успел отыграть в 54 матчах и сделать три результативные передачи.

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В статье: СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
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