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Днепр-1 отдал своего аргентинского хавбека в аренду
Франциско ди Франко возвращается на родину
Фото: СК Днепр-1 / Автор неизвестен
Полузащитник "Днепра-1" Франциско ди Франко продолжит карьеру в аргентинском клубе "Атлетико Тукуман".
Пресс-служба днепрян сообщает, что футболист перебрался на родину на правах аренды. Она рассчитана до 30 июня текущего года.
Напомним, что 27-летний ди Франко дебютировал в УПЛ в 2017 году в составе "Карпат". За "Днепр-1" аргентинец начал выступать с 2020 года. За это время он успел отыграть в 54 матчах и сделать три результативные передачи.
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