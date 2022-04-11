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Тренер Миная: Клуб имел свои планы, которые из-за войны рухнули в один миг

Премьер-лига
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Николай Цымбал рассказал о новых реалиях клуба

Тренер Миная: Клуб имел свои планы, которые из-за войны рухнули в один миг

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Тренер "Миная" Николай Цымбал в комментарии Футбол NEWS рассказал о буднях клуба во время войны в Украине.

"Мы были в Турции, готовились к первой игре, имели свои планы, которые просто в один миг рухнули. Мы начали приспосабливаться к новой жизни.

Сейчас принимаем гуманитарную помощь из-за границы, сортируем и точечно отправляем по назначению.

В Ужгороде осталось четырнадцать футболистов из Ю-19. Мы стараемся объединяться и держаться вместе. Они приходят помогать разгружать и сортировать гуманитарную помощь", — сказал Цымбал.

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
ТК Футбол

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