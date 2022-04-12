Ракицкий присоединился к Шахтеру для участия в благотворительных матчах

Украинский защитник Ярослав Ракицкий сегодня, 12 апреля, присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

32-летний футболист прибыл в расположение "горняков" на тренировочной базе турецкой сборной и вместе с командой будет готовиться к ближайшим играм.

Ракицкий является одним из самых известных воспитанников "Шахтера". За первую команду он выступал с 2009 по 2019 год, провел 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев. Также на счету защитника 54 матча за сборную Украины.

Напомним, что в начале марта Ярослав досрочно покинул российский "Зенит" из-за начала полномасштабного нападения россии на Украину.