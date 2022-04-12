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Ракицкий присоединился к Шахтеру для участия в благотворительных матчах

Премьер-лига
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(1 голосов)

Большое возвращение

Ракицкий присоединился к Шахтеру для участия в благотворительных матчах

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский защитник Ярослав Ракицкий сегодня, 12 апреля, присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

32-летний футболист прибыл в расположение "горняков" на тренировочной базе турецкой сборной и вместе с командой будет готовиться к ближайшим играм.

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Ракицкий является одним из самых известных воспитанников "Шахтера". За первую команду он выступал с 2009 по 2019 год, провел 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев. Также на счету защитника 54 матча за сборную Украины.

Напомним, что в начале марта Ярослав досрочно покинул российский "Зенит" из-за начала полномасштабного нападения россии на Украину.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
12.04.2022 в 15:11
Мда... Но чего ждать отпомоечных?
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