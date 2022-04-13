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Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
Киевляне сыграли первый благотворительный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
12 апреля киевское "Динамо" провело первый поединок в рамках благотворительного турне в поддержку Украины. Соперником подопечных Мирчи Луческу была варшавская "Легия".
Поединок состоялся в Варшаве.
Благотворительный матч
"Легия" – "Динамо" – 1:3
Голы: Стршалек (53) – Буяльский (3), Беседин (56, 70)
Обзор матча
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