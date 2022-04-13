УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне сыграли первый благотворительный матч

Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

12 апреля киевское "Динамо" провело первый поединок в рамках благотворительного турне в поддержку Украины. Соперником подопечных Мирчи Луческу была варшавская "Легия".

Поединок состоялся в Варшаве.

Читайте такжеС дублем Беседина. Динамо обыграло Легию в благотворительном матче

Благотворительный матч

"Легия" – "Динамо" – 1:3

Голы: Стршалек (53) – Буяльский (3), Беседин (56, 70)

Обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...