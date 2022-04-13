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Палкин прояснил ситуацию с возвращением Ракицкого в Шахтер

Премьер-лига
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В донецком клубе поставили точку в этой эпопее

Палкин прояснил ситуацию с возвращением Ракицкого в Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прояснил ситуацию с присоединением к донецкому клубу Ярослава Ракицкого.

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"Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с "Мариуполем". Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.

Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из "Мариуполя". Пока сюрпризы закончились", - подытожил Палкин.

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В статье: Ярослав Ракицкий Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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