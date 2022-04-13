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Палкин прояснил ситуацию с возвращением Ракицкого в Шахтер
В донецком клубе поставили точку в этой эпопее
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прояснил ситуацию с присоединением к донецкому клубу Ярослава Ракицкого.
"Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с "Мариуполем". Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили.
Из двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате, как и с ребятами из "Мариуполя". Пока сюрпризы закончились", - подытожил Палкин.
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