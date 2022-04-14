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Шахтер ничего не получил. Известны детали трансфера Патрика в Интернасьонал

Премьер-лига
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Украинский клуб придумал хитрую схему

Шахтер ничего не получил. Известны детали трансфера Патрика в Интернасьонал

shakhtar.com

Новина українською

Еще вчера стало известно, что полузащитник Алан Патрик официально сменил клубную прописку. 30-летний бразилец перешел из "Шахтера" в "Интернасьонал".

Хавбек подписал трехлетний контракт.

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Согласно данным источника, украинский и бразильский клуб договорились о трансферном взаимозачете.

Дело в том, что прошлым летом "Шахтер" согласовал переход из "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса за 6 млн евро, и часть средств (1,5 млн евро) "горняки" обязаны были перевести в феврале этого года.

Из-за полномасштабного нападения россии на Украину "Шахтер" просрочил платеж и не смог его закрыть, из-за чего у "горняков" возник долг перед бразильцами.

В результате переговорного процесса по переходу Патрика стороны пришли к тому, что "Интернасьонал" получает футболиста в свое распоряжение на полноценной основе, а украинцы больше не имеют долгов перед бразильцами по трансферу Винисиуса Тобиаса.

Напомним, что в начале апреля "Шахтер" уже успел отправить Тобиаса в аренду в мадридский "Реал" до конца сезона с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
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Источник:
GaúchaZH

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