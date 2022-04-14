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Ракицкий сыграет за Шахтер впервые за последние три года

Премьер-лига
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Пока в неофициальном поединке

Ракицкий сыграет за Шахтер впервые за последние три года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой второй матч в рамках благотворительного турне. В соперниках - польская "Лехия".

Стал известен стартовый состав команды Роберто де Дзерби. С первых минут сыграет Ярослав Ракицкий, который зимой 2019-го отправился в "Зенит". После вторжения рф в Украину он покинул питерский клуб.

Состав "Шахтера": Трубин - Стасюк, Бондарь, Ракицкий, Матвієнко - Бондаренко, Степаненко - Топалов, Мишнев, Мудрик - Борячук

Всего за "Шахтер" Ракицкий отыграл 326 поединков. На его счету 20 выигранных трофеев.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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