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Ракицкий сыграет за Шахтер впервые за последние три года
Пока в неофициальном поединке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой второй матч в рамках благотворительного турне. В соперниках - польская "Лехия".
Стал известен стартовый состав команды Роберто де Дзерби. С первых минут сыграет Ярослав Ракицкий, который зимой 2019-го отправился в "Зенит". После вторжения рф в Украину он покинул питерский клуб.
Состав "Шахтера": Трубин - Стасюк, Бондарь, Ракицкий, Матвієнко - Бондаренко, Степаненко - Топалов, Мишнев, Мудрик - Борячук
Всего за "Шахтер" Ракицкий отыграл 326 поединков. На его счету 20 выигранных трофеев.
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