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И вновь Буяльский, и вновь Беседин. Динамо - Галатасарай 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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И вновь Буяльский, и вновь Беседин. Динамо - Галатасарай 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Киевское "Динамо" обыграло "Галатасарай" в рамках благотворительного матча. Предлагаем вам ознакомиться с голами и самым опасными моментами данного противостояния.

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Благотворительный матч, 14.04.2022
"Динамо" - "Галатасарай" 3:1
Голы: Буяльский 14, Беседин 28, Цыганков 80 - Йылмаз 56

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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