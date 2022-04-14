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И вновь Буяльский, и вновь Беседин. Динамо - Галатасарай 3:1. Видео голов и обзор матча
Все голы нужно смотреть
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" обыграло "Галатасарай" в рамках благотворительного матча. Предлагаем вам ознакомиться с голами и самым опасными моментами данного противостояния.
Благотворительный матч, 14.04.2022
"Динамо" - "Галатасарай" 3:1
Голы: Буяльский 14, Беседин 28, Цыганков 80 - Йылмаз 56
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