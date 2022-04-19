Суркис: Уверен, что война закончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что УАФ причастна к распространению слухов о столичном клубе.

— Во-первых — назначенная дата сбора — это не сроки ФИФА и УЕФА. Если кто-то из игроков "Динамо" или "Шахтера" получит травму, лечить их будут клубы. Когда Беседин получил на Евро серьезное повреждение и выбыл на пять месяцев, в первые пять дней из него сделали героя, а потом никто из УАФ ему даже не позвонил и не спросил о его самочувствии.

Во-вторых — зарплаты также платят клубы. В УАФ хотят, чтобы Суркис платил зарплаты, а они будут тренировать. Надо с уважением относиться друг к другу. Сейчас непростые времена для каждого. Я не мальчик, мне 63 года и не надо меня пугать, я ничего плохого для страны не сделал. Уже говорят очередь выстроилась национализировать "Динамо"? Я знаю, откуда ноги растут, и кто распространяет эту информацию.

— Кто?

— Это всё идёт от УАФ. Вы же прекрасно знаете, какие у нас отношения в последнее время. Информацию о якобы вывезенных мной 17-ти миллионах тоже распространяют они. Это всё идёт от Павелко и Костюченко. Я плевать хотел на эти слухи (что "Динамо" находится под угрозой расформирования, — прим.). Я уверен, что война закончится нашей победой, а потом мы во всём разберёмся.

— Какая их цель давления на вас — отжать "Динамо"?

— Я не знаю, какую они преследуют цель, но уже 8 лет эти деятели воюют с "Динамо", - заявил Суркис в интервью Fanday.

Напомним, что после того как вышло интервью на Fanday, президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что поговорил с Игорем Суркисом и договорился о компромиссе.