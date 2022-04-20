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Сидорчук: Сложно нравственно выходить на такие игры, понимая, что идет война

Премьер-лига
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Капитан "Динамо" - о своем состоянии во время благотворительных матчей

Сидорчук: Сложно нравственно выходить на такие игры, понимая, что идет война

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, в каком состоянии выходил на поле на благотворительные матчи.

"Понятно, что с самого начала было тяжело. Нужно было разобраться у себя в голове. Сложно нравственно выходить на такие игры, понимая, что идет война. Ты выходишь играть в футбол – это сложно. Конечно, не так, как нашим военным, которые за нас воюют, но все же.

В Польше на стадионе людям было комфортно, это могла быть у них одна единственная положительная эмоция за последние два месяца", — сказал Сидорчук в интервью Футбол NEWS.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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