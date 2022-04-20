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Турецкий клуб заинтересован в аренде форварда Шахтера - источник
Турки хотят переманить к себе 21-летнего футболиста
Фото: ФК Шахтер Донецк
21-летний нападающий "Шахтера" Лассина Траоре может продолжить карьеру в Турции.
По информации Sabah, в услугах буркинийца заинтересован турецкий "Фенербахче". Отмечается, что руководство стамбульского клуба уже обратилось к "горнякам" с предложением аренды форварда грядущим летом на один сезон с опцией выкупа.
В "Шахтере" выразили готовность обсудить трансфер, если футболист выразит желание покинуть команду.
Напомним, Траоре присоединился к "Шахтеру" летом прошлого года, перейдя из "Аякса" за 10 миллионов евро. Однако осенью Лассина получил травму колена, после которой продолжает восстановление и по сей день. В составе "горняков" он успел сыграть 14 матчей и забить 9 голов.
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