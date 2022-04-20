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Турецкий клуб заинтересован в аренде форварда Шахтера - источник

Премьер-лига
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Турки хотят переманить к себе 21-летнего футболиста

Турецкий клуб заинтересован в аренде форварда Шахтера - источник

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

21-летний нападающий "Шахтера" Лассина Траоре может продолжить карьеру в Турции.

По информации Sabah, в услугах буркинийца заинтересован турецкий "Фенербахче". Отмечается, что руководство стамбульского клуба уже обратилось к "горнякам" с предложением аренды форварда грядущим летом на один сезон с опцией выкупа.

В "Шахтере" выразили готовность обсудить трансфер, если футболист выразит желание покинуть команду.

Напомним, Траоре присоединился к "Шахтеру" летом прошлого года, перейдя из "Аякса" за 10 миллионов евро. Однако осенью Лассина получил травму колена, после которой продолжает восстановление и по сей день. В составе "горняков" он успел сыграть 14 матчей и забить 9 голов.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sabah

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