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Тренер Клужа: Мы заслужили победу, но Динамо очень хорошая команда
Поединок завершился нулевой ничьей
Фото: gsp.ro
Главный тренер "ЧФР Клуж" Дан Петреску прокомментировал благотворительный поединок против киевского "Динамо" (0:0).
"Я считаю, что мы заслужили победу, но киевское "Динамо" очень хорошая команда, и сегодня они сыграли очень хорошо. Но в целом я не знаю, было ли у них хоть несколько ударов по воротам. Думаю, моя команда заработала 2-3 пенальти, но их не назначили.
Я не думаю, что мы должны много говорить об игре. Мы пришли сюда не смотреть, кто победил. Будь то товарищеский поединок, благотворительный матч или официальный, если вы профессионал, хотите выиграть. Важно, что это был мирный матч для украинского народа. Я рад, что нам удалось что-нибудь сделать для этих людей, надеюсь, что деньги им помогут.
В целом, я доволен своими ребятами, получилось так, что у них давно не было игр, они со мной шутили. Димитров, Штефан, другие, долго не играли, а соперник был качественный, думаю, вы заметили, как он легко играет в футбол.
Я рад за мало игравших игроков, за пришедших зрителей спасибо всем. Я могу сказать, что это было хорошее шоу, но хорошо бы еще забить голы, ведь ради этого зрители приходят на матчи", - сказал Петреску.
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