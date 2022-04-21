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Бойко: Наша цель – донести до большинства людей, что в Украине идет полномасштабная война
Голкипер "Динамо" - о благотворительном турне киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал о целях благотворительного турне "бело-синих" и поддержке, которую команда ощущает во время матчей в разных странах.
– Какая главная цель благотворительных матчей, которые проводит "Динамо"?
– Весь мир знает, что происходит в Украине. Однако одна страна отрицает это – и все знают, что это за страна. Поэтому наша главная цель – донести до как можно большего количества людей, что в Украине идет полномасштабная война, в которой погибает мирное население. Дети, женщины, которые ничего плохого не сделали и просто жили в своей стране. Но дикие люди зашли на территорию нашей страны и начали делать нечто ужасное – убивать, насиловать…
Еще одна наша цель – собрать средства для нашей армии, наших бойцов, которые каждый день отстаивают наши границы и делают все возможное и невозможное, чтобы отвоевать нашу страну.
– Чувствуете ли вы на европейских стадионах поддержку не только украинцев, но и людей из других стран?
– Конечно, чувствуем. Это благотворительные, товарищеские матчи. В каждой стране, в которую мы приезжаем, чувствуем поддержку и наших болельщиков, и болельщиков тех стран, в которых мы играем.
– Что бы ты хотел сейчас пожелать Украине и украинцам?
– Победы, мира и чтобы все украинцы как можно скорее вернулись домой, к своим родным и близким, - сказал Бойко в комментарии Prima TV.
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