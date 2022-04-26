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"Я очень привязан к клубу, к стране". Соломон посвятил забитый гол Украине
Израильтянин высказал уважение к украинскому народу
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон ответил на вопросы журналистов после благотворительного матча с "Антальяспором" (2:1).
– Манор, ты много говорил о том, что тебе нравится Украина, что тебя хорошо приняли в нашей стране. Что чувствуешь сейчас, когда слышишь Гимн Украины?
– На самом деле, слышу Гимн Украины уже более трех лет, и я очень привязан к клубу, к стране. То, что происходит в Украине, – просто ужасно. Надеюсь, все это как можно быстрее закончится. Сейчас, когда клубу нужна была помощь, я приехал и оказал поддержку, потому что Украина переживает сложную ситуацию и клуб тоже. Так что для меня это многое значит.
– Ты общаешься с украинскими игроками, поддерживаешь их?
– Да, я говорю с ребятами и могу сказать, что украинцы в самом деле очень сильны. Что-то страшное происходит сейчас в Украине, но все без исключения украинцы в этот момент сильные, сплоченные, они вместе. Все равно стараются общаться, улыбаться, как делали это раньше. Все надеются, что ситуация как можно скорее разрешится.
– Ты забил гол. Что он значит для тебя и кому его посвящаешь?
– Посвящаю этот гол Украине, болельщикам "Шахтера". Да, мы не проводим сейчас официальные матчи, но у нас есть это благотворительное турне, потому посвящаю забитый мяч всем футбольным фанатам. Хочу сказать, что, несмотря на всю сложность ситуации для игроков и для всех людей, мы достойно играем против сильных команд – "Антальяспора", "Фенербахче". Это говорит о том, что "Шахтер" обеспечен хорошими игроками на следующие годы, - рассказал Соломон.
Отметим, что несколько зарубежных инсайдеров отправляют Манора Соломона в английский "Фулхэм".
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