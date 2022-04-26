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Благотворительный матч Динамо в Дортмунде посетило 35 тысяч зрителей
Атмосфера - чистый кайф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в благотворительном поединке сумело обыграть дортмундскую "Боруссию".
Сам поединок посетило 35 тысяч зрителей. Порядка 400 тысяч евро удалось собрать на гуманитарную помощь. Напомним, что все средства будут переданые Украине.
35.000 strong for Ukraine ???????? #StopWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/qbtonat3AJ— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 26, 2022
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