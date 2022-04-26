Благотворительный матч Динамо в Дортмунде посетило 35 тысяч зрителей

Киевское "Динамо" в благотворительном поединке сумело обыграть дортмундскую "Боруссию".

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Сам поединок посетило 35 тысяч зрителей. Порядка 400 тысяч евро удалось собрать на гуманитарную помощь. Напомним, что все средства будут переданые Украине.