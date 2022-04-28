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Тренер Миная: Хотелось бы чтобы новый чемпионат стартовал
Владимир Шаран надеется, что футбол в Украине возобновится
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал досрочное завершение сезона Украинской Премьер-лиги, а также порассуждал о вариантах проведения следующего.
— В этой ситуации это самое оптимальное решение. Другого варианта просто никто не видел. Сейчас людей интересует совершенно другое, а не футбол. Поживем увидим, как оно дальше будет. Что касается нового сезона, если в августе не стартанем, то в этом году будет сложно думать о футболе. Еще неизвестно, сколько у нас команд сохранится.
— Не боитесь, что новый сезон УПЛ может не стартовать?
— Конечно, боимся. Всё зависит от того, насколько быстро мы выгоним из нашей страны рашистских оккупантов. Сейчас голова болит не о футболе, а о том, чтобы не погибали наши люди.
— Как относитесь к варианту, если все команды в новом сезоне будут играть в Ужгороде в связи с напряженной обстановкой в других городах?
— Всем командам в Ужгороде играть не получится, но хотелось бы чтобы новый чемпионат стартовал, в крайнем случае на стадионах Запада Украины, - сказал Шаран.
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