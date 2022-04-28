Клуб АПЛ ведет переговоры по трансферу полузащитника Шахтера

"Вулверхэмптон" заинтересован в подписании полузащитника "Шахтера" Педриньо, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб уже находится на продвинутой стадии переговоров с "горняками". Ожидается, что они завершатся успешно и сделка состоится в летнее трансферное окно.

На трансфере 24-летнего бразильца настаивает главный тренер "Вулвз" Бруну Лаже, который имел опыт работы с хавбеком в "Бенфике".

Донецкий клуб уже получил предложение и настаивает на полноценной продаже Педриньо.

Напомним, "Шахтер" купил Педриньо у "Бенфики" за 18 миллионов евро летом 2021 года. На счету хавбека 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах за "горняков" во всех турнирах. Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 33 туров "Вулверхэмптон" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.