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Дети школы Миная провели первую тренировку на базе клуба Серии А

Премьер-лига
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Море эмоций

Дети школы Миная провели первую тренировку на базе клуба Серии А

Фото: CagliariCalcio

Новина українською

Воспитанники академии "Миная" понемногу осваиваются в Италии. Их приютил футбольный клуб "Кальяри".

В начале апреля закарпатская команда U-13 в составе 25 человек переехала в Сардинию, где разместилась на базе клуба Серии А. Здесь украинские дети проживают, учатся и тренируются.

Недавно украинцы, бежавшие от войны, провели первые занятия с "россоблу", получив море эмоций/ Положительное видео в социальных сетях опубликовал итальянский клуб.

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В статье: ФК Минай Кальяри
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