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Дети школы Миная провели первую тренировку на базе клуба Серии А
Море эмоций
Фото: CagliariCalcio
Воспитанники академии "Миная" понемногу осваиваются в Италии. Их приютил футбольный клуб "Кальяри".
В начале апреля закарпатская команда U-13 в составе 25 человек переехала в Сардинию, где разместилась на базе клуба Серии А. Здесь украинские дети проживают, учатся и тренируются.
Недавно украинцы, бежавшие от войны, провели первые занятия с "россоблу", получив море эмоций/ Положительное видео в социальных сетях опубликовал итальянский клуб.
In campo! ⚽️????????????????— #WeStandForPeace ☮️ (@CagliariCalcio) April 27, 2022
Primi allenamenti con le giovanili rossoblù e un mare di emozioni per i nostri calciatori ucraini ❤️????#BeAsOne #forzaCasteddu pic.twitter.com/fFbYkBn8Zi
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