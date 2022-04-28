Дети школы Миная провели первую тренировку на базе клуба Серии А

Воспитанники академии "Миная" понемногу осваиваются в Италии. Их приютил футбольный клуб "Кальяри".

В начале апреля закарпатская команда U-13 в составе 25 человек переехала в Сардинию, где разместилась на базе клуба Серии А. Здесь украинские дети проживают, учатся и тренируются.

Недавно украинцы, бежавшие от войны, провели первые занятия с "россоблу", получив море эмоций/ Положительное видео в социальных сетях опубликовал итальянский клуб.