Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волевая победа киевлян. Базель - Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Киевляне не проигрывают в благотворительном турне
Фото: ФК Динамо Киев
Предлагаем вашему вниманию видеобзор благотворительного матча между киевским "Динамо" и швейцарским "Базелем".
Счет в поединке открыли киевляне: в самом начале встречи отличился Александр Караваев. Потом "Динамо" пропустило гол в раздевалку, а во втором тайме хозяева поля и вовсе вышли вперед. Впрочем, динамовцы сумели вернуть паритет благодаря усилиям Александра Андриевского. А через минуту уже отличился Денис Попов - футболист удачно переправил корпусом мяч в сетку.
Благотворительный матч
"Базель" – "Динамо" – 2:3
Голы: Салаи (43), Бюргер (61) - Караваев (23), Андриевский (78), Попов (81)
"Динамо": 1. Бущан (35. Нещерет, 67) – 28. Кравченко (99. Антюх, 46), 25. Забарный (6. Бурда, 77), 34. Сирота (4. Попов, 46), 44. Дубинчак (14. Вивчаренко, 46) – 5. Сидорчук (К) (8. Шепелев, 67), 10. Шапаренко (18. Андриевский, 67), 29. Буяльский (89. Бражко, 82), 20. Караваев (73. Боль, 77), 17. Ванат (22. В.Волошин, 82) – 41. Беседин (19. Гармаш, 67).
Популярное сейчас
- Россияне перегруппировывают войска в Приднестровье - Генштаб ВСУ
- ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы
- Шок для Гвардиолы - Бензема с пенальти выводит Реал вперед по сумме двух встреч
- "Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО