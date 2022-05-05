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Волевая победа киевлян. Базель - Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне не проигрывают в благотворительном турне

Волевая победа киевлян. Базель - Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видеобзор благотворительного матча между киевским "Динамо" и швейцарским "Базелем".

Счет в поединке открыли киевляне: в самом начале встречи отличился Александр Караваев. Потом "Динамо" пропустило гол в раздевалку, а во втором тайме хозяева поля и вовсе вышли вперед. Впрочем, динамовцы сумели вернуть паритет благодаря усилиям Александра Андриевского. А через минуту уже отличился Денис Попов - футболист удачно переправил корпусом мяч в сетку.

Благотворительный матч

"Базель" – "Динамо" – 2:3

Голы: Салаи (43), Бюргер (61) - Караваев (23), Андриевский (78), Попов (81)

"Динамо": 1. Бущан (35. Нещерет, 67) – 28. Кравченко (99. Антюх, 46), 25. Забарный (6. Бурда, 77), 34. Сирота (4. Попов, 46), 44. Дубинчак (14. Вивчаренко, 46) – 5. Сидорчук (К) (8. Шепелев, 67), 10. Шапаренко (18. Андриевский, 67), 29. Буяльский (89. Бражко, 82), 20. Караваев (73. Боль, 77), 17. Ванат (22. В.Волошин, 82) – 41. Беседин (19. Гармаш, 67).

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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