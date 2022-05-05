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Срна жестко ответил футболистам, не понимающим бан российских спортсменов

Премьер-лига
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Хорват посоветовал таким людям приехать в Украину

Срна жестко ответил футболистам, не понимающим бан российских спортсменов

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна ответил спортсменам, не понимающим или не согласным с отстранением россиян от соревнований.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет ясно. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору", – сказал Срна в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, что в начале этой недели УЕФА отстранил россию от футбола на следующий сезон. Полный список турниров из которых была исключена рф выглядит таким образом:

  • Еврокубки на сезон 2022/23 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)
  • Лига Наций на сезон 2022/23 (Россия занимает последнее место в дивизионе В, что означает ее понижение в дивизион С)
  • Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир)
  • Женский чемпионат мира 2023 (квалификация)
  • Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)
  • Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23
  • Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) война с Россией
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