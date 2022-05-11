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"А у кого я спи***л танк?" Президент Ингульца - о встрече с российской армией
Эксклюзивная история
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, как украл танк у российской армии.
"Ну как не видел оккупантов. А у кого я спи***л танк? Видел. Что с ними случилось? Они спи***ли свинью у бабушки и дедушки, и ели, бл**ь, шашлык. И когда мы вышли, я передернул "калаш", и сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". Они мясом подавились.
Ну я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели. А ведь нас проводят только местные", - сказал Поворознюк в интервью sport.24tv.ua.
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