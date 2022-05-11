  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "А у кого я спи***л танк?" Президент Ингульца - о встрече с российской армией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"А у кого я спи***л танк?" Президент Ингульца - о встрече с российской армией

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксклюзивная история

"А у кого я спи***л танк?" Президент Ингульца - о встрече с российской армией

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о том, как украл танк у российской армии.

"Ну как не видел оккупантов. А у кого я спи***л танк? Видел. Что с ними случилось? Они спи***ли свинью у бабушки и дедушки, и ели, бл**ь, шашлык. И когда мы вышли, я передернул "калаш", и сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". Они мясом подавились.

Ну я грех на душу не брал, никого не стрелял, может быть. После войны там будут ходить легенды. И это будут рассказывать люди, которые все это видели. А ведь нас проводят только местные", - сказал Поворознюк в интервью sport.24tv.ua.

Читайте такжеПоворознюк - херсонцам: Будут бежать те рашики на велосипедах на@@й б@@ть, пока ветер в ту сторону
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде