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Игорь Суркис - о выходе Шахтёра в ЛЧ и играх Руха в чемпионате U-19: Нет никаких обид и зависти

Премьер-лига
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"Динамо" может остаться без первого места и в юношеском чемпионате Украины

Игорь Суркис - о выходе Шахтёра в ЛЧ и играх Руха в чемпионате U-19: Нет никаких обид и зависти

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UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал "Профутбол Digital" первое место "Шахтёра" в остановленном чемпионате Украины, которое даёт дончанам прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. По словам Суркиса, всё согласно регламенту.

"Никаких не было эмоций. Не имело значения. Этот чемпионат не доигран. Всё согласно регламенту. Были бы мы на первом месте, значит, мы бы попали в Лигу чемпионов. Так сложилось. Тут нет никаких обид и зависти. Мы будем бороться и попытаемся попасть в Лигу чемпионов", - сказал Суркис-младший.

Кроме того, владелец киевлян поделился своим мнением о возможном первом месте "Руха" в таблице чемпионата U-19 УПЛ. Напомним, что на момент остановки турнира у львовян было два несыгранных матча, но по потерянным очкам они выходили на первое место. Суркис признался, что он не голосовал положительно за такое решение, но и не возражал.

"Ко мне обратился президент "Руха". Говорит: "У меня появилась возможность впервые в истории поиграть в [юношеской] Лиге чемпионов. Предоставьте нам такую возможность". Я же тоже мог сказать, чтобы "Шахтёр" с "Зарёй" сыграл. Мы сыграли, они - нет. Можно было найти много причин. Он нормальный человек, который развивает футбол, вкладывает в футбол. Пускай проведёт эти два матча, выиграет, займёт первое место. А мы будем через квалификацию тянуть и молодёжную команду. Я не голосовал "за", но не возражал", - отметил президент "Динамо".

Сегодня "Рух" U-19 в Польше провёл один из двух перенесённых матчей, разгромив "Ингулец" 6:1. На 20 мая там же запланирована игра против "Колоса".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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