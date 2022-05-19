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Нерес окончательно решил покинуть Шахтер. Помимо Бенфики на него претендует итальянский гранд

Премьер-лига
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А ведь на его трансфер возлагались огромные надежды

Нерес окончательно решил покинуть Шахтер. Помимо Бенфики на него претендует итальянский гранд

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Давид Нерес уже не вернется в "Шахтер". Об этом передает UOL Esporte.

По данным источника, решение вингера связано с войной в Украине и неопределенной ситуацией с чемпионатом. Сейчас у Давида несть несколько вариантов продолжения карьеры.

Ранее мы уже сообщали, что "горняки" дали добро на его продажу в "Бенфику", однако сам Нерес пока не договорился об условиях личного контракта. Этим хочет воспользоваться "Ювентус", дабы летом подписать бразильца.

Напомним, что за 12 миллионов зимой 2022-го Нерес сменил "Аякс" на "Шахтер". Он так и не провел ни одного официального поединка за "горняков".

Читайте также12 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
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В статье: Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
UOL Esporte

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