Нерес окончательно решил покинуть Шахтер. Помимо Бенфики на него претендует итальянский гранд

Давид Нерес уже не вернется в "Шахтер". Об этом передает UOL Esporte.

По данным источника, решение вингера связано с войной в Украине и неопределенной ситуацией с чемпионатом. Сейчас у Давида несть несколько вариантов продолжения карьеры.

Ранее мы уже сообщали, что "горняки" дали добро на его продажу в "Бенфику", однако сам Нерес пока не договорился об условиях личного контракта. Этим хочет воспользоваться "Ювентус", дабы летом подписать бразильца.

Напомним, что за 12 миллионов зимой 2022-го Нерес сменил "Аякс" на "Шахтер". Он так и не провел ни одного официального поединка за "горняков".