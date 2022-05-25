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Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
Форвард сборной Украины может сменить клубную прописку
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
24-летний украинец может стать игроком "Торино", сообщает AreaNapoli.it. Согласно данным источника, форвард сборной Украины уже побывал в Турине и согласовал условия контракта с руководством итальянского клуба.
Отмечается, что Артем может стать заменой Андреу Беллоти, контракт которого истекает 30 июня 2022 года. Ранее интерес к футболисту проявляли "Наполи", "Фиорентина", "Штутгарт", "Аугсбург" и "Андерлехт".
Напомним, что в сезоне 2021/22 Довбик провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов и оформив 5 голевых передач. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии "Торино" заняло 10-е место, набрав 50 очков.
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