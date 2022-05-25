  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард сборной Украины может сменить клубную прописку

Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

24-летний украинец может стать игроком "Торино", сообщает AreaNapoli.it. Согласно данным источника, форвард сборной Украины уже побывал в Турине и согласовал условия контракта с руководством итальянского клуба.

Отмечается, что Артем может стать заменой Андреу Беллоти, контракт которого истекает 30 июня 2022 года. Ранее интерес к футболисту проявляли "Наполи", "Фиорентина", "Штутгарт", "Аугсбург" и "Андерлехт".

Напомним, что в сезоне 2021/22 Довбик провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов и оформив 5 голевых передач. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии "Торино" заняло 10-е место, набрав 50 очков.

Читайте также"На него большой спрос". Йовичевич намекнул, что Довбик может сменить клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Areanapoli.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
25.05.2022 в 14:29
Хороший вариант
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.05.2022 в 14:20
Отлично!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде