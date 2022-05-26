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"Мы тоже спасали мариупольцев, но пиар на этом не делали". Санин ответил президенту Яруда

Премьер-лига
(1 голосов)

Не самое лучшее время для конфликтов

"Мы тоже спасали мариупольцев, но пиар на этом не делали". Санин ответил президенту Яруда

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Ранее сегодня президент "Яруда" Александр Ярошенко обвинил вице-президента "Мариуполя" Андрея Санина в том, что тот не помог с организацией эвакуации игроков. Свою версию событий дал Санин.

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"Откровенная манипуляция. Ни сам Ярошенко, ни кто-то другой ко мне с этим вопросом не обращался. Команду никого не пускать на футбольную базу я тоже не давал, иначе как потом там оказались и жили наши тренеры и футболисты?

Должен сказать – в один из тех дней осады Мариуполя, когда еще работала связь, я дал четкое руководство всем функциональным руководителям клуба – оказывать максимальное содействие городским властям в пределах нашей компетенции. Поэтому, когда город обратился к нам с просьбой приютить беженцев из разбомбленной Сартани и Талаковки, мы сделали все возможное, чтобы СК "Ильичевец" стал убежищем для них.

5 марта к нам заехала первая партия беженцев, к 15 марта возле цокольных помещений СК уже проживало около 400 человек. И всех их нужно было принять, разместить, накормить и напоить. Там же был организован медицинский кабинет и комнаты для мам с младенцами. Для этого мы раздали все матрасы из кампуса футбольной академии и перенесли все татами от арендаторов.

Но мы, в отличие от политика Ярошенко, этот факт не выпячивали, орденов себе не цепляли, и только его необоснованные обвинения заставляют нас это сделать сейчас. Мы тоже спасали мариупольцев, как и Вы, уважаемый Александр Александрович, но пиар на этом не делали и не делаем", - заявил Санин.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин Яруд (Мариуполь)
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Источник:
FanDay

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