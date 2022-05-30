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Вацко: Байер предлагает 21 миллион за Мудрика, но, вероятнее всего, он останется в Шахтере
Решение президента клуба
Фото: УАФ
Журналист Виктор Вацко подтвердил недавние слова Игоря Цыганыка о том, что "Шахтер" решил сохранить Михаил Мудрика.
По информации Вацко, за Мудрика "Байер" готов выложить 21 миллион евро. В Леверкузене он рассматривается в качестве замены Диаби, который пойдет на повышение.
Однако Ринат Ахметов решил удержать Мудрика еще на год. По мнению Вацко, этим шагом президент "горняков" хочет показать, что "Шахтер" остается боеспособной командой.
Ранее сообщалось, что Мудрик прошел медосмотр для
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