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Вацко: Байер предлагает 21 миллион за Мудрика, но, вероятнее всего, он останется в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Решение президента клуба

Вацко: Байер предлагает 21 миллион за Мудрика, но, вероятнее всего, он останется в Шахтере

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Виктор Вацко подтвердил недавние слова Игоря Цыганыка о том, что "Шахтер" решил сохранить Михаил Мудрика.

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По информации Вацко, за Мудрика "Байер" готов выложить 21 миллион евро. В Леверкузене он рассматривается в качестве замены Диаби, который пойдет на повышение.

Однако Ринат Ахметов решил удержать Мудрика еще на год. По мнению Вацко, этим шагом президент "горняков" хочет показать, что "Шахтер" остается боеспособной командой.

Ранее сообщалось, что Мудрик прошел медосмотр для трансфера в "Байер".

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (3)
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Drovko (Lviv)
30.05.2022 в 22:48
Тих кротів не зрозумієш...то пишуть що трансфер вже фактично відбувся, тепер кажуть, що вирішили ще на рік лишити в себе. Самі не знають, що хочуть
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scorpius (Ck)
30.05.2022 в 22:44
Ну и зря. Лучше бы продали, деньги не лишние и Мудрику развитие. А Шахтеру что так, что этак в ЛЧ тапки.
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Artemanat (Кривой Рог)
30.05.2022 в 22:17
Этим шагом шд уничтожает Мудрика и сборную
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