Вацко: Байер предлагает 21 миллион за Мудрика, но, вероятнее всего, он останется в Шахтере

Журналист Виктор Вацко подтвердил недавние слова Игоря Цыганыка о том, что "Шахтер" решил сохранить Михаил Мудрика.

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По информации Вацко, за Мудрика "Байер" готов выложить 21 миллион евро. В Леверкузене он рассматривается в качестве замены Диаби, который пойдет на повышение.

Однако Ринат Ахметов решил удержать Мудрика еще на год. По мнению Вацко, этим шагом президент "горняков" хочет показать, что "Шахтер" остается боеспособной командой.