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Чемпион Венгрии заинтересован в подписании Цитаишвили - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист может стать одноклубником Александра Зубкова

Чемпион Венгрии заинтересован в подписании Цитаишвили - источник

Породко Роман/Спортивка

Новина українською

У полузащитника "Динамо" Георгия Цитаишвили есть вариант с продолжением карьеру в Венгрии.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован "Ференцварош", сообщает Georgian Footy, ссылаясь на информацию csakfoci.hu. Согласно данным источника, "фради" намерены подписать Цитаишвили на постоянной основе.

Вторую половину сезона грузинский игрок отыграл в аренде за краковскую "Вислу". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за польскую команду. До этого полузащитник выступал в одесском "Черноморце".

Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года, а рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 1 млн евро.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии, набрав 71 балл в 33 матчах. К слову, за венгерский клуб играет украинец Александр Зубков, а возглавляет команду россиянин Станислав Черчесов.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Georgian Footy

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.05.2022 в 15:13
Продайте вы его уже,один хрен Цыганков будет до 30лет в ДК сидеть!!! Суркис клоун!!!
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