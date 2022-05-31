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Чемпион Венгрии заинтересован в подписании Цитаишвили - источник
Футболист может стать одноклубником Александра Зубкова
Породко Роман/Спортивка
У полузащитника "Динамо" Георгия Цитаишвили есть вариант с продолжением карьеру в Венгрии.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересован "Ференцварош", сообщает Georgian Footy, ссылаясь на информацию csakfoci.hu. Согласно данным источника, "фради" намерены подписать Цитаишвили на постоянной основе.
Вторую половину сезона грузинский игрок отыграл в аренде за краковскую "Вислу". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за польскую команду. До этого полузащитник выступал в одесском "Черноморце".
Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года, а рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 1 млн евро.
Напомним, что по итогам сезона-2021/22 "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии, набрав 71 балл в 33 матчах. К слову, за венгерский клуб играет украинец Александр Зубков, а возглавляет команду россиянин Станислав Черчесов.
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