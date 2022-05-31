Чемпион Венгрии заинтересован в подписании Цитаишвили - источник

У полузащитника "Динамо" Георгия Цитаишвили есть вариант с продолжением карьеру в Венгрии.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован "Ференцварош", сообщает Georgian Footy, ссылаясь на информацию csakfoci.hu. Согласно данным источника, "фради" намерены подписать Цитаишвили на постоянной основе.

Вторую половину сезона грузинский игрок отыграл в аренде за краковскую "Вислу". На его счету 1 гол и 2 ассиста в 7 матчах за польскую команду. До этого полузащитник выступал в одесском "Черноморце".

Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года, а рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 1 млн евро.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии, набрав 71 балл в 33 матчах. К слову, за венгерский клуб играет украинец Александр Зубков, а возглавляет команду россиянин Станислав Черчесов.