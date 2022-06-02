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Александрия продлила контракт с нападающим
Сумел завоевать доверие тренерского штаба
Фото: ФК Александрия
"Александрия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракт с нападающим Олегом Кожушко.
Новое соглашение с 24-летним форвардов рассчитано до 2024 года.
Кожушко присоединился к "Александрии" летом 2021 года. Всего в футболке "горожан" он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. До этого украинец успел также поиграть за армянский "Пюник", "Колос", "Днепр-1" и одесский "Черноморец".
Ранее стало известно о том, что "Александрию" покинуло два футболиста.
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