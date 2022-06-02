Александрия продлила контракт с нападающим

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракт с нападающим Олегом Кожушко.

Новое соглашение с 24-летним форвардов рассчитано до 2024 года.

Кожушко присоединился к "Александрии" летом 2021 года. Всего в футболке "горожан" он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. До этого украинец успел также поиграть за армянский "Пюник", "Колос", "Днепр-1" и одесский "Черноморец".

Ранее стало известно о том, что "Александрию" покинуло два футболиста.