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Александрия продлила контракт с нападающим

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Александрия продлила контракт с нападающим

Фото: ФК Александрия

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"Александрия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракт с нападающим Олегом Кожушко.

Новое соглашение с 24-летним форвардов рассчитано до 2024 года.

Кожушко присоединился к "Александрии" летом 2021 года. Всего в футболке "горожан" он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. До этого украинец успел также поиграть за армянский "Пюник", "Колос", "Днепр-1" и одесский "Черноморец".

Ранее стало известно о том, что "Александрию" покинуло два футболиста.

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В статье: ФК Александрия Олег Кожушко
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Источник:
ФК Александрия

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