Хавбек сборной Украины: Суперхит Поворознюка слушаем постоянно

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился, какой контент в интернете смотрит во время войны в Украине.

- Сейчас слушаем только топ-100 патриотических украинских песен в YouTube. Сейчас их действительно много, и на любой вкус.

- Какие любимые?

- Наверное, Kalush – Stefania, Файна. Песни Jerry Heil. У нас сейчас очень богатый репертуар.

- Как тебе суперхит Поворознюка?

- Его тоже слушаем постоянно.

- Поворознюк недавно комментировал финал Лиги чемпионов. Я не знаю, слышал ли ты эту нецензурную версию. Тот же Виктор Вацко раскритиковал. Как тебе такое творчество, или ты больше за классику?

- Я больше за классику. Не слышал версию с Поворознюком, потому что мы в Словении смотрели. Там был словенский комментатор, — сказал Сидорчук.