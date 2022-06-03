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Хавбек сборной Украины: Суперхит Поворознюка слушаем постоянно

Премьер-лига
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Плейлист футболистов сейчас состоит из украинских песен

Хавбек сборной Украины: Суперхит Поворознюка слушаем постоянно

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился, какой контент в интернете смотрит во время войны в Украине.

- Сейчас слушаем только топ-100 патриотических украинских песен в YouTube. Сейчас их действительно много, и на любой вкус.

- Какие любимые?

- Наверное, Kalush – Stefania, Файна. Песни Jerry Heil. У нас сейчас очень богатый репертуар.

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- Как тебе суперхит Поворознюка?

- Его тоже слушаем постоянно.

- Поворознюк недавно комментировал финал Лиги чемпионов. Я не знаю, слышал ли ты эту нецензурную версию. Тот же Виктор Вацко раскритиковал. Как тебе такое творчество, или ты больше за классику?

- Я больше за классику. Не слышал версию с Поворознюком, потому что мы в Словении смотрели. Там был словенский комментатор, — сказал Сидорчук.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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