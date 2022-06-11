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Шахтер настаивает на проведении следующего чемпионата Украины в нескольких странах
Это нужно, чтобы напоминать миру о войне
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Директор "Шахтера" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов отмечает, что сезон УПЛ 2022/23 следует проводить не только на территории Украины. Его слова приводит tribuna.com.
"В пользу [иностранного варианта] речь шла об уважении к иностранным футболистам, тренерам и сотрудникам клубов, которые не вернутся в нашу страну, пока продолжается военное положение, а также о сложностях логистики для клубов, которые будут играть в еврокубковых соревнованиях УЕФА.
Сторонники идеи "Только в Украине" говорили об уважении к военным, защищающим нашу землю, о том, что наша Лига называется Украинской, а не польской или какой-то еще. Основной месседж – поддержка армии и уважение наших сограждан, которые находятся и работают в тяжелых условиях войны в Украине.
Где должен проходить чемпионат. Убежден – в нескольких странах. Если мы будем играть только на западе во Львове или Ужгороде, то наша информационная пушка будет молчать, тогда как информационное оружие агрессора мощно стреляет на страницах мировых изданий, убеждает, что нужно заканчивать, нужно договариваться, нужно отдать ради мира. Но, уверяю, в Европе как можно чаще должны видеть глаза наших игроков, полные слез, там должны развеваться наши флаги, раздаваться наши месседжи и проходить акции.
Все должны понимать, почему мы играем в Люблине, Гданьске или Бухаресте, а не в Донецке, Луганске или Симферополе. Ответ прост: потому что у нас идет война, наши города оккупированы, нам нужна поддержка", - считает Свиридов.
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