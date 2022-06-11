Динамо поставило ценник Тоттенхэму за Забарного в 30 млн евро – Источник

"Тоттенхэм" продолжает проявлять интерес к трансферу 19-летнего защитника "Динамо" Ильи Забарного. Переговоры уже дошли до объявления цифры выплаты за переход.

Как отмечает журналист Экрем Конур, киевляне хотят выручить за защитника 30 миллионов евро – именно такую ​​цифру украинский клуб озвучил “шпорам”. Пока ответ "Тоттенхэма" неизвестен.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Забарного вдвое дешевле – в 15 млн евро.

Напомним, что на счету защитника в прошлом сезоне 23 матча за "Динамо", а также семь поединков в составе национальной сборной Украины. Контракт футболиста с киевлянами действителен до 2026 года.