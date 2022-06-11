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Динамо поставило ценник Тоттенхэму за Забарного в 30 млн евро – Источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Кругленькая сумма

Динамо поставило ценник Тоттенхэму за Забарного в 30 млн евро – Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" продолжает проявлять интерес к трансферу 19-летнего защитника "Динамо" Ильи Забарного. Переговоры уже дошли до объявления цифры выплаты за переход.

Как отмечает журналист Экрем Конур, киевляне хотят выручить за защитника 30 миллионов евро – именно такую ​​цифру украинский клуб озвучил “шпорам”. Пока ответ "Тоттенхэма" неизвестен.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Забарного вдвое дешевле – в 15 млн евро.

Напомним, что на счету защитника в прошлом сезоне 23 матча за "Динамо", а также семь поединков в составе национальной сборной Украины. Контракт футболиста с киевлянами действителен до 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Тоттенхэм (Лондон) Илья Забарный
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
11.06.2022 в 16:36
Хз, мені здається, що ціна реальна. 19 років, а вже який досвід, досвід та стабільність.
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aleks68
11.06.2022 в 16:13
значит останется в динамо.никто его не купит
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 15:38
Не замало?
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avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 15:53
Так вони ж наші друзі семйон....
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.06.2022 в 16:09
Не знаю про кого ти?
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