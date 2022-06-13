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Шахтер получил несколько предложений по трансферу бразильского вингера

Премьер-лига
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У футболиста все больше вариантов продолжения карьеры

Шахтер получил несколько предложений по трансферу бразильского вингера

shakhtar.com

Новина українською

У вингера донецкого "Шахтера" Педриньо появляется все больше вариантов продолжения карьеры.

В услугах 24-летнего бразильца заинтересованы сразу три клуба, которые уже сделали предложение "горнякам". Речь идет о мадридском "Атлетико", ПСВ и "Атлетико Минейро", сообщает Transfers24hr.

Также интерес был со стороны "Фенербахче", который присутствовал на первоначальной фазе, и к настоящему моменту угас. В данный момент бразилец и его агенты анализируют предложения и варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что клуб Сергея Реброва сделал официальное предложение "Шахтеру" по трансферу Педриньо.

Напомним, "Шахтер" купил Педриньо у "Бенфики" за 18 миллионов евро летом 2021 года. На счету хавбека 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах за "горняков" во всех турнирах. Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
transfers24hr

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