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Динамо сыграет благотворительный матч с еще одним представителем Швейцарии

Премьер-лига
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Киевляне возобновляют серию товарищеских игр

Динамо сыграет благотворительный матч с еще одним представителем Швейцарии

Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell

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Стал известен еще один соперник киевского "Динамо" в серии благотворительных игр под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда Мирчи Луческу сыграет со швейцарской "Лозанной". Встреча состоится в среду, 29 июня на домашней арене швейцарцев "Стад де ля Тюильер". Старт поединка запланирован на 21:00 (по киевскому времени).

Напомним, ранее стало известно о том, что "Динамо" проведет товарищеский матч с еще одним представителем Швейцарии.

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В статье: Динамо (Киев) Лозанна Спорт
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Источник:
ФК Динамо Киев

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