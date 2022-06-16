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Динамо сыграет благотворительный матч с еще одним представителем Швейцарии
Киевляне возобновляют серию товарищеских игр
Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell
Стал известен еще один соперник киевского "Динамо" в серии благотворительных игр под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".
Как сообщает пресс-служба киевлян, команда Мирчи Луческу сыграет со швейцарской "Лозанной". Встреча состоится в среду, 29 июня на домашней арене швейцарцев "Стад де ля Тюильер". Старт поединка запланирован на 21:00 (по киевскому времени).
Напомним, ранее стало известно о том, что "Динамо" проведет товарищеский матч с еще одним представителем Швейцарии.
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