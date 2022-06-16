Динамо сыграет благотворительный матч с еще одним представителем Швейцарии

Стал известен еще один соперник киевского "Динамо" в серии благотворительных игр под лозунгом "Play for Peace. Stop the War".

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда Мирчи Луческу сыграет со швейцарской "Лозанной". Встреча состоится в среду, 29 июня на домашней арене швейцарцев "Стад де ля Тюильер". Старт поединка запланирован на 21:00 (по киевскому времени).

Напомним, ранее стало известно о том, что "Динамо" проведет товарищеский матч с еще одним представителем Швейцарии.