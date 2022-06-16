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Разван Луческу: Отец возвращается в Киеве, 24-го июня Динамо отправится на сборы
Клуб начнет подготовку к Лиге Чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, Разван, заявил, что его отец не намерен покидать клуб и вернется в Киев.
"Были напряженные моменты, но я молчал, потому что знаю его. Война происходит не в первый раз. То же самое произошло в 2014-м году. Он предпочел остаться и дать сигнал, что мы остаемся и сражаемся. Это то, что он делал тогда. Это то, что он делает сейчас.
Сегодня утром в 5 он уезжает с тренеским штабом из Снагова в Киев. Тренировку будут продолжаться 6-7 дней, 24-го они уезжают в Швейцарию.
Отец хочет показать, что он будет рядом с людьми. Страсть и борьба за жизнь делают его таким. Если сдаться и остаться дома, вероятно, он постепенно будет терять свою энергию. Таким образом, он чувствует себя молодым, снова в бою. Вот так он чувствует себя прямо сейчас", - заявил Разван в интервью OrangeSport.
Напомним, что в конце июля "Динамо" сыграет против "Фенербахче" в рамках квалификации ЛЧ.
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