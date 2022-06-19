Фиорентина дала Шахтеру 48 часов на принятие решения по трансферу Додо. Сумма – 10 млн евро

“Фиорентина” попыталась наддавить на “Шахтер”, чтобы “горняки” быстрее решили на счет трансфера своего защитника Додо в итальянский клуб. "Фиалки" дали дончанам финальные двое суток на раздумья. Об этом сообщает ViolaNews со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Флорентийцы готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро и не планируют повышать свою ставку. "Шахтер" хочет выручить 15 миллионов евро.

Если "горняки" все-таки откажутся от этого предложения, то "Фиорентина" снова выйдет на трансферный рынок для поиска альтернативы.

Также отмечается, что на данный момент директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна находится в Италии. Вероятно, сами он ведет переговоры по трансферу Додо.

Напомним, что аналитический портал Transfemarkt оценивает 23-летнего защитника в 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом действителен еще до лета 2025-го года.