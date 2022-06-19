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Фиорентина дала Шахтеру 48 часов на принятие решения по трансферу Додо. Сумма – 10 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Играют в игры

Фиорентина дала Шахтеру 48 часов на принятие решения по трансферу Додо. Сумма – 10 млн евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

“Фиорентина” попыталась наддавить на “Шахтер”, чтобы “горняки” быстрее решили на счет трансфера своего защитника Додо в итальянский клуб. "Фиалки" дали дончанам финальные двое суток на раздумья. Об этом сообщает ViolaNews со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Флорентийцы готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро и не планируют повышать свою ставку. "Шахтер" хочет выручить 15 миллионов евро.

Если "горняки" все-таки откажутся от этого предложения, то "Фиорентина" снова выйдет на трансферный рынок для поиска альтернативы.

Также отмечается, что на данный момент директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна находится в Италии. Вероятно, сами он ведет переговоры по трансферу Додо.

Напомним, что аналитический портал Transfemarkt оценивает 23-летнего защитника в 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом действителен еще до лета 2025-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
violanews

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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
19.06.2022 в 15:41
Маловато дают и еще ставят ультиматум.
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+1
0
Caballero (DC)
19.06.2022 в 15:19
Так і треба розмовляти з кримінальним злочинцем ахметовим. Не панькатись.
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0
-1
aleks68
19.06.2022 в 15:41
рискни здоровьем чмо.чем твой ..... суркис лучше?не тявкай убогий
Ответить
0
0
avatar
Real Zaragoza
19.06.2022 в 15:02
Не тот клуб, который можно шантажировать
Ответить
+1
-1
aleks68
19.06.2022 в 14:55
послать их .....
Ответить
0
0

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