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Отказал клубу Реброва. Бразилец Шахтера намерен вернуться на родину

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер может оказаться в Бразилии в ближайшее время

Отказал клубу Реброва. Бразилец Шахтера намерен вернуться на родину

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации источника, действующий чемпион Бразилии "Атлетико Минейро" ведет переговоры о потенциальном трансфере 24-летнего футболиста. Сообщается, что бразильцы уже согласовали зарплату с Педриньо и ныне общаются с "Шахтером" на предмет аренды вингера до июня 2023 года.

"Атлетико Минейро" намерен заполучить игрока в аренду с опцией выкупа. Проблемой в переговорах может стать желание "Шахтера" выручить от ухода Педриньо в будущем не менее 18 миллионов евро, которые были затрачены на покупку бразильца.

В Бразилии выражают уверенность в том, что им удастся оформить сделку. "Шахтер" наотрез отказывается вести переговоры об аренде Педриньо в европейские клубы. При этом, в стан "петушков" "горняки" готовы отпустить вингера даже на условиях аренды с дальнейшим выкупом в рассрочку.

Также отмечается, что Педриньо отказался от варианта с переходом в эмиратский "Аль-Айн", который возглавляет украинец Сергей Ребров.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Goal.com

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