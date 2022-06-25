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Металлист проиграл болгарскому Ботеву в товарищеском матче

Премьер-лига
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Украинская команда сыграла без легионеров

Металлист проиграл болгарскому Ботеву в товарищеском матче

фото - ФК Металіст / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Появления обновленного харьковского "Металлиста" в УПЛ многие ожидали. Харьковчане со своей мощной скаутской службой, сильным менеджерским отделом, с рядом качественных легионеров должны были добротно повысить общий уровень турнира. Однако полномасштабная война сломала планы…

"Металлист" таки сыграет в УПЛ, но это уже будет не та команда, которую мы видели в первой части сезона 2021/22. На товарищеский матч с "Ботевом" коллектив Кучера вышел без легионеров – только украинцы. Голкипер Александр Рыбка, защитники Владимир Танчик, Александр Мизюк, Эдуард Сарапий, Богдан Порох, Егор Картушов, полузащитники Евгений Банада, Вячеслав Танковский, Егор Демченко, нападающий Евгений Пидлепенец, Руслан Фомин. Понятно, что это не мальчики для битья, но и ничего особенного на фоне тех, кто уже давно формирует ДНК УПЛ.

Доказательство "ничего особенного" – результат поединка с "Ботевом". "Металлист" старался, но не смог реализовать те моменты, которые создавал. И не смог погасить панику у своих ворот, возникавшую при стандартах соперника. "Ботев" забил сначала после прямого удара со штрафного, а затем – с пенальти. "Металлист" ответил точным ударом после навеса с углового, но этого было мало для избежания поражения (наоборот, в конце у соперника еще было попадание в штангу). 1:2.

Товарищеский матч
"Металлист" (Украина) – "Ботев" (Болгария) 1:2
Голы: Порох, 74 (1:2) Току, 57 (0:1), Бароан, 70 (0:2)

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В статье: Металлист (Харьков)
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