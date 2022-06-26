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Защитник Металлиста: Вся команда с нетерпением ждет начала чемпионата, все очень скучают по футболу

Премьер-лига
(1 голосов)

Также скучают и по Харькову

Защитник Металлиста: Вся команда с нетерпением ждет начала чемпионата, все очень скучают по футболу

Фото: ФК Металлист

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Защитник "Металлиста" Богдан Порох прокомментировал товарищеский матч против болгарского "Ботева":

“ — Поле было очень хорошего качества, было приятно играть. Плюс против нас была играющая команда, которая в грядущем сезоне будет выступать в еврокубках. Считаю, что показали хорошую, качественную игру, учитывая, что ещё не до конца готовы физически.

— Какие задачи ставил на эту игру тренерский штаб?

— В первую очередь сыграть дисциплинировано, показать все то, что мы отрабатываем на тренировках. Ну и, конечно же, порадовать наших болельщиков, всех харьковчан! Хотели подарить им положительные эмоции в такое тяжёлое время.

— Сегодня “Металлист” использовал схему с тремя центральными защитниками. Насколько комфортно тебе в такой расстановке?

— Максимально комфортно. Есть больше пространства и времени для начала атаки. Плюс, в обороне нам легче играть при такой схеме.

— Как в целом оценишь первые 11 дней сборов. В каком эмоциональном и физическом состоянии находится команда?

— Вся команда с нетерпением ждёт начала чемпионата, все очень соскучились по футболу, по Харькову! Тренируемся пока в одноразовом режиме, постепенно набираем кондиции после столь долгого перерыва”, - сказал Порох.

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В статье: Богдан Порох
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