Динамо - Ивердон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевляне начинают игровую подготовку к новому сезону. Пока ещё неизвестно, в каком формате будет проходить новый чемпионат Украины, но месяц остался до встреч киевлян с "Фенербахче" в Лиге чемпионов. Первым спарринг-партнёром "бело-синих" будет "Ивердон" . Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал восьмым из десяти участников швейцарской Суперлиги.

Контрольный матч

26 июня. Начало в 17:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Ивердон" (Швейцария)