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Динамо - Ивердон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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В составе киевлян украинцы и Цитаишвили

Динамо - Ивердон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевляне начинают игровую подготовку к новому сезону. Пока ещё неизвестно, в каком формате будет проходить новый чемпионат Украины, но месяц остался до встреч киевлян с "Фенербахче" в Лиге чемпионов. Первым спарринг-партнёром "бело-синих" будет "Ивердон". Этот коллектив в прошлом сезоне финишировал восьмым из десяти участников швейцарской Суперлиги.

Контрольный матч
26 июня. Начало в 17:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Ивердон" (Швейцария)

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В статье: Динамо (Киев) Ивердон
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