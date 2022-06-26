Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ивердон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В составе киевлян украинцы и Цитаишвили
Фото: ФК Динамо Киев
Киевляне начинают игровую подготовку к новому сезону. Пока ещё неизвестно, в каком формате будет проходить новый чемпионат Украины, но месяц остался до встреч киевлян с "Фенербахче" в Лиге чемпионов. Первым спарринг-партнёром "бело-синих"
Контрольный матч
26 июня. Начало в 17:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Ивердон" (Швейцария)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину
- Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину
- Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля
- Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти