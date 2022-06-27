Тренер Колоса рассказал, с кем команда проведет спарринги

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также назвал спарринг-партнеров, с которыми есть предварительная договоренность.

"Готовиться будем у себя на базе. У нас созданы условия для этого. К счастью, наша инфраструктура не пострадала.

Запланированы контрольные игры с разными соперниками. На первом этапе это будут аматорские коллективы Киевщины и Житомирщины. На втором этапе у нас есть предварительная договоренность с "Ингульцом", "Александрией" и "Металлистом 1925".

Это касается игр до того момента, когда будет календарь. Когда появится календарь, то перед чемпионатом будем искать тех соперников, которые не будут попадать нам в первых турах", — подытожил Вишняк.