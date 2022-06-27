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Тренер Колоса рассказал, с кем команда проведет спарринги

Премьер-лига
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К сезону УПЛ команда будет готовиться на своей базе

Тренер Колоса рассказал, с кем команда проведет спарринги

Фото: ФК Колос

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Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также назвал спарринг-партнеров, с которыми есть предварительная договоренность.

"Готовиться будем у себя на базе. У нас созданы условия для этого. К счастью, наша инфраструктура не пострадала.

Запланированы контрольные игры с разными соперниками. На первом этапе это будут аматорские коллективы Киевщины и Житомирщины. На втором этапе у нас есть предварительная договоренность с "Ингульцом", "Александрией" и "Металлистом 1925".

Это касается игр до того момента, когда будет календарь. Когда появится календарь, то перед чемпионатом будем искать тех соперников, которые не будут попадать нам в первых турах", — подытожил Вишняк.

Напомним, базовая дата начала нового сезона УПЛ – 20 августа.

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В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ТК Футбол

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