Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Колоса рассказал, с кем команда проведет спарринги
К сезону УПЛ команда будет готовиться на своей базе
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также назвал спарринг-партнеров, с которыми есть предварительная договоренность.
"Готовиться будем у себя на базе. У нас созданы условия для этого. К счастью, наша инфраструктура не пострадала.
Запланированы контрольные игры с разными соперниками. На первом этапе это будут аматорские коллективы Киевщины и Житомирщины. На втором этапе у нас есть предварительная договоренность с "Ингульцом", "Александрией" и "Металлистом 1925".
Это касается игр до того момента, когда будет календарь. Когда появится календарь, то перед чемпионатом будем искать тех соперников, которые не будут попадать нам в первых турах", — подытожил Вишняк.
Напомним, базовая дата начала нового сезона УПЛ – 20 августа.
Популярное сейчас
- Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне
- Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
- Николаевские десантники уничтожили российский Ка-52
- Легионер Динамо хочет воспользоваться правилами ФИФА и покинуть команду
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
Новости по теме
- 09:17 Украинские Тренер Колоса: Мы обратились с просьбой, чтобы военные отпустили Богданова и Велетня для подготовки к УПЛ
- 19:22 Украинские Наставник Колоса: Я бы не стал делать трагедию из-за того, что футболисты сейчас не играют
- 15:06 Украинские Тренер Колоса: Тренируемся, чтобы в будущем принести пользу Украине