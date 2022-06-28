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СМИ: Агент польского фулбека Динамо ищет новый клуб

Премьер-лига
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Киевляне могут отпустить Томаша

СМИ: Агент польского фулбека Динамо ищет новый клуб

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
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Томаш Кендзера может летом покинуть "Динамо". Об этом передает FanDay.

По данным источника, агент польского игрока сейчас занят поиском новой команды. "Динамо" готово летом продать легионера, либо же отправить его в платную аренду.

Читайте такжеЖурналист: У Кендзеры есть предложения из топ-чемпионатов

Контракт Кендзеры действителен до лета 2024-го года. Последние полгода он провел в составе польского "Леха".

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
FanDay

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