СМИ: Агент польского фулбека Динамо ищет новый клуб

Томаш Кендзера может летом покинуть "Динамо". Об этом передает FanDay.

По данным источника, агент польского игрока сейчас занят поиском новой команды. "Динамо" готово летом продать легионера, либо же отправить его в платную аренду.

Контракт Кендзеры действителен до лета 2024-го года. Последние полгода он провел в составе польского "Леха".