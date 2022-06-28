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СМИ: Агент польского фулбека Динамо ищет новый клуб
Киевляне могут отпустить Томаша
Фото: FC Dynamo Kyiv
Томаш Кендзера может летом покинуть "Динамо". Об этом передает FanDay.
По данным источника, агент польского игрока сейчас занят поиском новой команды. "Динамо" готово летом продать легионера, либо же отправить его в платную аренду.
Контракт Кендзеры действителен до лета 2024-го года. Последние полгода он провел в составе польского "Леха".
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Источник:FanDay
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