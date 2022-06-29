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С опытом игры в УПЛ. Металлист может усилиться победителем Winter Cup
Опытный исполнитель в центр поля
Фото: ФК Полесье
"Металлист" может подписать украинского футболиста в центр поля.
По данным SportArena, харьковчане проявляют интерес к Руслану Бабенко. Последний сезон он провел в составе "Полесье", с которым играл в Первой лиге и стал победителем Winter Cup.
Подробностей о контракте Руслана с житомирским клубом нет. Бабенко также играл за "Олимпик", "Волынь", "Днепр", "Сталь", "Буде-Глимт", "Зарю", "Ракув" и "Черноморец".
Напомним, что со следующего сезона "Металлист" будет играть в УПЛ.
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