С опытом игры в УПЛ. Металлист может усилиться победителем Winter Cup

"Металлист" может подписать украинского футболиста в центр поля.

По данным SportArena, харьковчане проявляют интерес к Руслану Бабенко. Последний сезон он провел в составе "Полесье", с которым играл в Первой лиге и стал победителем Winter Cup.

Подробностей о контракте Руслана с житомирским клубом нет. Бабенко также играл за "Олимпик", "Волынь", "Днепр", "Сталь", "Буде-Глимт", "Зарю", "Ракув" и "Черноморец".

Напомним, что со следующего сезона "Металлист" будет играть в УПЛ.