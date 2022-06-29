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С опытом игры в УПЛ. Металлист может усилиться победителем Winter Cup

Премьер-лига
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Опытный исполнитель в центр поля

С опытом игры в УПЛ. Металлист может усилиться победителем Winter Cup

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" может подписать украинского футболиста в центр поля.

По данным SportArena, харьковчане проявляют интерес к Руслану Бабенко. Последний сезон он провел в составе "Полесье", с которым играл в Первой лиге и стал победителем Winter Cup.

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Подробностей о контракте Руслана с житомирским клубом нет. Бабенко также играл за "Олимпик", "Волынь", "Днепр", "Сталь", "Буде-Глимт", "Зарю", "Ракув" и "Черноморец".

Напомним, что со следующего сезона "Металлист" будет играть в УПЛ.

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В статье: Руслан Бабенко Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Источник:
SportArena

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