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Центральный защитник Шахтера может перебраться в Грецию
"Желто-черные" уже начали переговоры с футболистом
Фото: ФК Шахтер Донецк
У защитника "Шахтера" Витао появился вариант продолжения в Греции.
В услугах 22-летнего бразильца заинтересован "АЕК". Как сообщает журналист Костас Кетцецоглу, греческий клуб ищет центрального защитника и Витао является одной из целей клуба. Отмечается, что "желто-черные" начали переговоры с футболистом.
Вторую половину прошлого сезона Витао провел в "Интернасьонале" на правах аренды. В его активе 1 забитый мяч в 7 поединках. Действующий контракт бразильского защитника с "Шахтером" рассчитан до июля 2024 года.
Ранее появилась информация о том, что "Интернасьонал" продлит аренду футболиста.
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