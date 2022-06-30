Центральный защитник Шахтера может перебраться в Грецию

У защитника "Шахтера" Витао появился вариант продолжения в Греции.

В услугах 22-летнего бразильца заинтересован "АЕК". Как сообщает журналист Костас Кетцецоглу, греческий клуб ищет центрального защитника и Витао является одной из целей клуба. Отмечается, что "желто-черные" начали переговоры с футболистом.

Вторую половину прошлого сезона Витао провел в "Интернасьонале" на правах аренды. В его активе 1 забитый мяч в 7 поединках. Действующий контракт бразильского защитника с "Шахтером" рассчитан до июля 2024 года.

Ранее появилась информация о том, что "Интернасьонал" продлит аренду футболиста.