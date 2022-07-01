  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря объявила о переходе первого новичка в межсезонье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря объявила о переходе первого новичка в межсезонье

Премьер-лига
(1 голосов)

Состав луганчан усилил игрок молодежной сборной Украины

Заря объявила о переходе первого новичка в межсезонье

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Луганская "Заря" представила первого летнего новичка команды Арсения Батагова.

Детали перехода и условия сделки с 20-летним игроком не указываются.

Батагов начинал свою карьеру в академии харьковского "Металлиста". В 2017 году перешел в "Днепр-1", сыграв за днепрян лишь 45 поединков. Отличился одним голом и двумя результативными передачами.

Полузащитник также выступал в сборных Украины разных лет (U-16, U-17, U-19 и U-21). В его активе имеется 16 матчей за молодежную национальную команду.

Читайте такжеЗаря представила тренерский штаб: Каменюка и Липартия – в обойме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Арсений Батагов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря Луганск

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде