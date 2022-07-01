Заря объявила о переходе первого новичка в межсезонье

Луганская "Заря" представила первого летнего новичка команды Арсения Батагова.

Детали перехода и условия сделки с 20-летним игроком не указываются.

Батагов начинал свою карьеру в академии харьковского "Металлиста". В 2017 году перешел в "Днепр-1", сыграв за днепрян лишь 45 поединков. Отличился одним голом и двумя результативными передачами.

Полузащитник также выступал в сборных Украины разных лет (U-16, U-17, U-19 и U-21). В его активе имеется 16 матчей за молодежную национальную команду.