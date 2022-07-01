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Заря объявила о переходе первого новичка в межсезонье
Состав луганчан усилил игрок молодежной сборной Украины
Фото: СК Днепр-1
Луганская "Заря" представила первого летнего новичка команды Арсения Батагова.
Детали перехода и условия сделки с 20-летним игроком не указываются.
Батагов начинал свою карьеру в академии харьковского "Металлиста". В 2017 году перешел в "Днепр-1", сыграв за днепрян лишь 45 поединков. Отличился одним голом и двумя результативными передачами.
Полузащитник также выступал в сборных Украины разных лет (U-16, U-17, U-19 и U-21). В его активе имеется 16 матчей за молодежную национальную команду.
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